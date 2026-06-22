Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te mantar toplarken ormanlık alanda kaybolan şahıs bulundu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinden Bilecik’in Bahçecik Köyü’ne mantar toplamaya gelen şahıs ormanlık alanda yönünü kaybetmesi sonucu kayboldu.
Havanın kararmasının da şahsın yönünü kaybetmesinde etkili olduğu öğrenilirken şahıs 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talep etti.
İhbarın ardından şahsı arama çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edilirken, arama çalışmalarına köy halkı da destek verdi.
Şahıs yoğun çalışmaların ardından sağ olarak bulunurken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.