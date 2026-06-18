Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Karaşar Mahallesi’nde yaşayan Arif Uysal, 12 Haziran’da Çukurören Yaylası’nda mantar toplamaya çıktıktan sonra geri dönmedi. Haber alınamayan Uysal'ın yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Uysal'ın bugün Dikenli Dere bölgesinde cansız bedeni bulundu. Cansız beden, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Mantar toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 5 gün önce mantar toplamak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Arif Uysal’ın cansız bedenine ulaşıldı.
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