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Kaynak: DHA

Olay, dün öğlen saat 12.00 sıralarında Çatalca'nın Karacaköy bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Karacaköy'e gelen 2 kişi, mantar toplamak amacıyla ormana gitti. Bir süre sonra yönlerini kaybeden 2 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgede Karacaköy Jandarma ekipleri ve Karacaköy Off-Road Grub ormanlık alanda arama çalışması başlattı. ATV ve arazi araçlarıyla ormanda yapılan aramalar gece boyunca devam etti. Çekmeköy'den Çatalca'ya geldikleri öğrenilen 2 kişinin cep- telefonlarını da çocuklarına bıraktıkları öğrenildi.

Ekipler saatler süren çalışmalar sırasında kaybolan kişilere ellerindeki megafonlarla "Sesimi duyan var mı", "Yanınıza geleceğiz" şeklinde çağrı yaptı. Arama çalışmalarının ardından kayıp 2 kişi, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ormanda bulundu.