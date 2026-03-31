Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlık bölgesinde kuzugöbeği mantarı aramak için ormanlık alana giden Nizamettin Yiğit, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Bir anda karşısında maymun gören vatandaş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler gelene kadar maymunun izini kaybetmek istemeyen Yiğit, birçok yöntem denese de başarılı olamadı.

SİMİT VERDİ

Maymunun aç olabileceğini düşünen Nizamettin Yiğit, kendi için aldığı simidi maymuna vererek hem oyalamayı hem de karnını doyurmayı başardı. O anları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alan vatandaş maymunla kısa sürede dost olması dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen ekiplerin maymunu yakalama çabası ise sonuçsuz kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ekiplerin maymunu yakalayamadığı öğrenildi.