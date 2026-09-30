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Kaynak: AA / DHA / İHA

Düzce’de yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay, Beyköy İstiklal Mahallesi 613. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., D.Ç. ve H.Ç. mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavi altına alındı. Mantar nedeniyle zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.