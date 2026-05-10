Elazığ’ın Keban ilçesi kırsalı, bugünlerde doğanın en saf hallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Mantar toplama gezisi sırasında, tepeli toygar kuşunun (Galerida cristata) yeni hayata başlamış yavruları objektiflere takıldı.

MANTAR ARAMAYA ÇIKTI, YUVAYLA KARŞILAŞTI

İlçe sakinlerinden Abdurrahman Yüksel, kırsal alanda mantar aradıkları sırada bir ot kümesinin içinde gizlenmiş bir kuş yuvası fark etti. Yuvayı yakından inceleyen grup, tepeli toygar kuşuna ait, yumurtadan henüz yeni çıkmış, tüysüz ve savunmasız 4 yavru ile henüz çatlamamış 1 yumurtayı gördü. Yüksel, bu hassas anı cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdikten sonra, yavruların anneleri tarafından beslenmeye devam edebilmesi için yuvadan sessizce uzaklaştı.