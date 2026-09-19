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Kaynak: Haber Merkezi

Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile farklı kentlerden belediye başkanları ve birlik üyeleri katıldı.

YAVAŞ'TAN TOPLANTI SONRASI PAYLAŞIM

Mansur Yavaş, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarihi Kentler Birliği'nin ortak hedefine dikkat çekti.

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantımızı Kayseri’de gerçekleştirdik. Ortak hedefimiz; Anadolu’nun tarihine, kültürüne ve kimliğine sahip çıkmak, bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara taşımak. Kadim kent Kayseri’de bizleri ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”



TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS ELE ALINDI

İki gün süren programda tarihi kentlerin korunması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Birlik üyeleri ayrıca Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında Yavaş ve beraberindeki heyet, Memduh Büyükkılıç ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada Kayseri'nin turizm potansiyeli, doğal güzellikleri ve kış sporları alanındaki imkanları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.