Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş iftarda bir araya geldiği taksici esnafına seslendi. Mansur Yavaş taksicilere "7 yıldır Belediye Başkanıyım, 7701 taksiden sadece 70'ine işlem yapmışız. Sizlerle gurur duyuyoruz, marka oldunuz." diyerek övgüler yağdırdı.

Mansur Yavaş'ın taksicilere "Allah nazardan saklasın arkadaşlar" diyerek seslendiği konuşması şöyle

"Gerçekten esnaflar olarak bizler sizlere müteşekkürüz. Ne açıdan derseniz. Ben aday olduğum zaman sizler için ayrı bir uygulama yaptırmak istemiştim. 'Hayır' demiştiniz. Nedeni ne deyince şunu söylediler: "Biz mahallerde artık komşularımızla çok yakın olduk. Herkes ailesini bize emanet ediyor. Bir yere gideceğimiz zaman bazen ismen bizi arıyorlar."

"70 TAKSİYE İŞLEM YAPMIŞIZ SADECE"

Baktım son derece haklı. Çünkü öyle bir esnafımız var ki gerçekten grur duyuyoruz. 7 yıldır belediye başkanıyım 7 yılda 7701 taksiden 70 taksiye işlem yapmışız sadece. Başka yerlerdeki taksici esnafıyla karşılaştırdığımız zaman sıfır. Böyle bir meslek grubu herhalde başka bir yerde yok.

Yalnızca sadece taksiciler arasında değil esnaf gurupları arasında da bu kadar az şikayet gelen yer yok. Sizlerle gurur duyuyorum marka oldunuz.

Çünkü başka yerlerde çok sıkıntı çekiyorlar. Onlarca tebrik mesajı var. "Çok övüyoruz ama nazar değmesin demiş" biri. Allah nazardan saklasın arkadaşlar"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamasıları sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.