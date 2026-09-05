Mansur Yavaş’tan sürpriz ziyaret: Vira Bismillah dedi

ESNAFTAN YAVAŞ’A: "BURA SİZİN EMEĞİNİZ"

Programda balıkçı esnafı da Yavaş’a teşekkür ederek, Toptancı Balık Hali’ne işaret etti. Esnaf, "Bu sizin emeğiniz. Biz 25 sene böyle bir emek görmedik. Allah razı olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. 'Sonuna kadar Mansur Başkanımız' diyoruz; başka da bir şey demiyoruz" ifadelerini kullandı.