Yeniçağ Gazetesi
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Mansur Yavaş’tan sürpriz ziyaret: Vira Bismillah dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2026-2027 balık sezonunun açılışında Ankara Toptancı Balık Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Halde esnafı ziyaret eden Yavaş, "yeni sezonun hayırlı, bereketli ve bol kazançlı" geçmesini diledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mansur Yavaş’tan sürpriz ziyaret: Vira Bismillah dedi - Resim: 1

Ankara’da 2026-2027 balık sezonunun açılışı, Ankara Toptancı Balık Hali’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

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Mansur Yavaş’tan sürpriz ziyaret: Vira Bismillah dedi - Resim: 2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni sezonun açılışında balıkçı esnafıyla bir araya geldi.

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Mansur Yavaş’tan sürpriz ziyaret: Vira Bismillah dedi - Resim: 3

Sabahın erken saatlerinde Balık Hali’ne gelen Başkan Yavaş, balıkçı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yapılan duanın ardından Yavaş, “"Vira bismillah" diyerek sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

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Mansur Yavaş’tan sürpriz ziyaret: Vira Bismillah dedi - Resim: 4

Hal içerisindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Yavaş, balıkçıların yeni sezon heyecanına ortak olarak iyi dileklerini iletti.

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Mansur Yavaş’tan sürpriz ziyaret: Vira Bismillah dedi - Resim: 5

ESNAFTAN YAVAŞ’A: "BURA SİZİN EMEĞİNİZ"

Programda balıkçı esnafı da Yavaş’a teşekkür ederek, Toptancı Balık Hali’ne işaret etti. Esnaf, "Bu sizin emeğiniz. Biz 25 sene böyle bir emek görmedik. Allah razı olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. 'Sonuna kadar Mansur Başkanımız' diyoruz; başka da bir şey demiyoruz" ifadelerini kullandı.

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