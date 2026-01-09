Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su kesintilerine dair hükümet kanadından gelen tepkilere gazeteci İsmail Saymaz’a konuşarak yanıt verdi. Saymaz, su krizinin nedenlerini ve Ankara’nın kaç günlük suyunun kaldığına ilişkin soruları Yavaş’a yöneltti.

HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI

Son 50 yılın en büyük kuraklığının yaşandığını söyleyen Yavaş, Devlet Su İşleri’nin Ankara’nın 2050’ye kadarki ihtiyacını karşılayacağı söylenen Gerede Projesi’ni tamamlayamadığını ve yeni su kaynağı tahsisi yapmadığını açıkladı.

Ankara’nın 200 günlük suyunun kaldığını, süreyi bir yıla uzatmak için seferber olduklarının altını çizen Yavaş, “Gerede Projesi'nin (Gerede Havzası’daki Ulusu deresinden çekilen suyun tünelle Çamlıdere Barajı’na aktarılmasına ilişkin proje) bitmesiyle Ankara’nın 2050’ye kadar su sorunu yaşamayacağını ilan etti hükümet. Ama şu an öyle bir su gelmiyor. Özellikle yaz aylarında damlası gelmedi. Müthiş bir kuraklık var” dedi.

‘ÇÜNKÜ BU GÖREV, DSİ’NİN’

DSİ’ye yazılar yazdıklarını hatırlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kuraklık olmasa bile 2029’da Ankara’da su yetmeyecek. Yeni su kaynaklarını gösterin.” Çünkü bu görev, DSİ’nin. “Yetkimiz yok” diyorlar ama 81 ilin su planını kendileri yapıyorlar. Doğru dürüst cevap vermediler. Dedik ki, “Yeni su kaynakları bulmamız gerek, acilen toplantı yapalım.” Tarım Bakanlığı şöyle bir haber yaptırdı: “100 milyar bütçesi olan Ankara Büyükşehir, Tarım Bakanlığı’ndan yardım istiyor.” Bana tahsis etmezsen, hiçbir yerden su alamıyorum. Bu suyun tahsisini DSİ yapıyor. Biz nisan ve haziran ayında büyük katılımla kuraklık toplantısı yaptık. DSİ’den de katılan oldu. Sonuç alınmadı.

‘YAĞIŞ YAĞMAZSA 200 GÜNLÜK SU KALIYOR’

Yağış olmazsa diye ilerde yaşanabilecek kuraklığa göre ağustos ayında Çamlıdere Barajı’ndaki dipteki suyu almak için ihale açtıklarını söyleyen Yavaş, “Üç duba koyuyorsunuz dip suyu için. Ağustosta yaptığımız ihaleye, işi bilmedikleri için 340-350 milyon lira fiyat verdiler, maliyetin iki üç misli. Bir daha yaptık, gene yüksek verdiler. En son bir firma “Daha önce bu işlerle uğraştım” diyerek geldi. Risk alarak girdik. Çünkü yağış olursa yaptığımız elimizde kalacak. İki duba bitti, üçüncüsü bu hafta sonu bitmiş olacak. Ankara’da su problemi kalmayacak. Kalmayacak ama şöyle bir şey var: Yağış yağmazsa 200 günlük kalıyor. 200 gün dediğin gözünü açıp kapayıncaya kadar gelir” dedi.