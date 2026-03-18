İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir otelde şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenledi. Programa Özgür Özel, Mansur Yavaş, Yankı Bağcıoğlu, Nuri Aslan ve çok sayıda partili katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

- "Ne desek boş. Bizler yerel yöneticiler olarak sizlerin ne talebi olursa karşılamak üzere, hizmet etmeye çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. Bir ihtiyacınızı ne olursa olsun hemen derhal yerine getirmeye çalışıyoruz.

- Bizim de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kamplarımız var. Oradan şehit ailelerimiz ücretsiz yararlanıyorlar. Ayrıca bir termal otelimiz var. Sizlerden de müracaat olursa orada da sizleri ağırlayabiliriz. Tabii ki hepimiz şükranız sizlere.

- Sizler sayesinde biz bugün bu ülkemiz bize bir vatan olarak bırakanlara emanet edenlere şu zor günlerde özellikle komşularımızda yaşanan savaşları gördükçe ve üstelik kiminin gelip artık Türkiye'nin üniter devletten çıkıp devletçikler haline gelmesi gerekir diye yüz yıllık bir projeyi tekrar önümüze getirdiği günlerde sizlerin çocuklarının verdiği mücadeleyi çok daha iyi anlıyoruz. Mekanları cennet olsun.

- Dileğim odur ki yarın bizler de Hakk'a kavuştuğumuzda onların cennette olduğundan şüphemiz yok, Cenab-ı Allah bizleri onları komşu eylesin diyor, hepinize saygılar sunuyorum."