Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayı için belediye olarak gerçekleştirecekleri kampanyayı duyurdu.

'GELİN, İYİLİĞİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM'

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için Fitre/Fidye Ver kampanyamızı bu ramazan ayında da başlatıyoruz.

Gelin, iyiliği birlikte büyütelim. Kurduğumuz dayanışma ağına katılmak isteyen vatandaşlarımız için: fitrever.ankara.bel.tr." ifadesini kullandı.