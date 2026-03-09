Ramazan ayı sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'tan başkentlilere çağrı geldi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlara ilişkin bilgi vererek, şu çağrıda bulundu:

"Sevgili hemşehrilerim, ramazan ayı paylaşmanın çoğaldığı, edilen her duanın gönülleri birbirine yaklaştırdığı mübarek bir aydır. Biz de bu bilinçle, her yıl olduğu gibi bu yıl da iyiliğin başkenti Ankara’da ramazanın bereketini her sofrada hissettirmek için Koliver, Suver, Fitre Ver, Fidye Ver gibi kampanyalarımızı sürdürüyoruz.

Kampanya kapsamında bugüne kadar 4 milyon 460 bin lira tutarında, 3 bin 342 koli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Ayrıca yaklaşık 4 milyon lira tutarında fitre ve fidye desteğini 15 bin 28 hanenin hesabına yatırdık. Suver kampanyamız kapsamında ise sosyal destek alan ailelerimizin su faturalarının tamamı ödendi.

'KÜÇÜK BİR KATKI, BİR AİLENİN SOFRASINDA BÜYÜK BİR MUTLULUĞA DÖNÜŞEBİLİR'

Bu iyilik hareketine katkı sağlayan her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kampanyalar sayesinde bizler iyilikte köprü oluyoruz. Sizler de veren elin alan eli görmediği bir anlayışla iyiliğinizi büyütmeye devam ediyorsunuz. Ramazan ayının sonuna kadar kampanyalarımız devam edecek. Dileyen tüm hemşehrilerimizi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum. Küçük bir katkı, bir ailenin sofrasında büyük bir mutluluğa dönüşebilir.

Unutmayalım; bir sofrada eksik kalan bir lokma varsa, hepimizin vicdanında bir eksiklik vardır. Gelin, Ankara’nın kalbinde bu iyiliği birlikte çoğaltalım. İyiliğin paylaşıldıkça büyüdüğü, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir başkent için… Hadi ramazanın bereketini birlikte çoğaltalım. Bayram, Ankara’da yaşayan herkes için bayram olsun."