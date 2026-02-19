Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. İkilinin görüşmesi 40 dakika sürdü. İkilinin görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

YAVAŞ: HARAM LOKMA GIRTLAĞIMIZDAN GİRMEZ

Mansur Yavaş, operasyon iddialarına dair soruya, "Haram lokma gırtlağımızdan girmez. Operasyon yapılacaksa kime yapılacaksa bellidir. Bir yolsuzluk yapılırsa hesabını ben sorarım" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN RAPOR TEPKİSİ: BİR KERE BİLE TÜRK MİLLETİ YOK

Müsavat Dervişoğlu, ise TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda partilerin ortak raporuna tepki göstererek, "Raporun hiçbir yerinde İYİ Parti'den eser yok. Raporda bir kere bile Türk milleti kavramında bahsedilmiyor. Muğlak bir rapor" dedi.

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Erken seçim sorularına ise Mansur Yavaş, "Erken seçime ihtiyaç olduğu belli. Vatandaşın çağrısına cevap vermek zorundayız" yanıtı verirken Dervişoğlu,"Yavaş'ın mazisi kendisine kefil, ülkenin gündeminde seçim olacaktır. İsteniyorsa iktidara bu kararı bırakmamalıyız." dedi.

İKİ İSİMDEN EMEKLİ TEPKİSİ

İkili son olarak emekli aylıklarının düşük olduğuna dikkat çekerken tepki gösterdi. Yavaş ise belediye olarak emeklilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Dervişoğlu ise emekli ikramiyesinin 21 bin TL ve 17 bin TL arasında olması gerektiğinin altını çizerek, "İkramiyelerin en az 11 bin lira olmalı" dedi.

'ANAYASA İÇİN 400 VEKİL GEREKİYOR'

Anayasa değişikliği tartışmalarına ise Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye bu tartışmalardan uzun süre zarar görecek. Anayasa değiştirmenin şartı bellidir. 360 vekil veya 400 vekile ulaşılması gerekiyor. Milli devlet vasfı, entegrasyon, üniter devlet, vatandaşlık tanımı ve İmralı canisinin özgürlüğe kavuşturulması bir bucuk yıldır tartışılıyor. Mesele Abdullah Öcalan'ın özgürlüğe kavuşturulması ise uzun çarşı boydan boya tek imza ile yapılabilir, millet bu tartışmanın odağında kalmasın."

Yavaş, ziyaret sonrası akşam saatlerinde iftarda ANFA Fuar Merkezi'nde Ankaralı gençlerle bir araya gelcek.