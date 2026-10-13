Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki üreticileri ve çiftçileri destekleyen hamlelerine bir yenisini daha ekledi.
Mansur Yavaş’tan müjde: 100 milyon liralık yardım hesaplara yatmaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üreticileri sevindiren dev yardımın duyurusunu yaptı. Yaklaşık 100 milyon liralık yardımın bugün hesaplara aktarılmaya başlandığını açıklayan Yavaş, desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.Dilek Taşdemir
Kalecik Belediyesi KALBE Un Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiftçilere yönelik dev destek ödemesinin müjdesini verdi.
"100 MİLYON LİRALIK MAZOT YARDIMI BUGÜN YATIYOR"
Tarımsal üretimin stratejik değerine dikkat çeken Yavaş, çiftçilere yönelik yeni ödeme takvimini şu sözlerle açıkladı
“Bugün 100 milyon lira civarında mazot yardımı çiftçilerimizin hesaplarına yatıyor. Desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Sizler üretmezseniz, biz aç kalırız. Hayvancılık yapanlar dahil herkesi destekliyoruz.”
Başkan Yavaş, ABB'nin bugüne kadar üreticilere tohum, fide, gübre ve mazot desteği başta olmak üzere pek çok alanda kesintisiz katkı sunmayı sürdürdüğünü hatırlattı.
KALECİK BUĞDAYI HALK EKMEK İLE BULUŞACAK
Açılışı gerçekleştirilen KALBE Un Fabrikası'nın bölgedeki çiftçilere önemli bir ekonomik girdi sağlayacağını vurgulayan Mansur Yavaş, Kalecik Belediyesi ile Ankara Halk Ekmek arasında yeni bir iş birliğinin hayata geçirileceğini duyurdu.
Proje kapsamında Kalecikli çiftçilerin ürettiği buğdaylar en verimli şekilde değerlendirilecek; böylece hem yerel üretici doğrudan gelir elde edecek hem de Ankara halkı kaliteli ve ekonomik ekmeğe ulaşma imkanını sürdürecek.