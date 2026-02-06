Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek’in görevde bulunduğu dönemlerde Ankara’da bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişiklikleriyle, FETÖ ve FETÖ bağlantılı kişi ya da şirketlere “bireysel menfaat sağlandığı” iddiasıyla İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

DANIŞTAY İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARINI KALDIRMIŞTI

İçişleri Bakanlığı ise 3 Şubat 2025 tarihli kararıyla, şikâyetin işleme konulmamasına ve ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine karar vermişti. Bu karara ABB itirazda bulunmuştu.

Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını ise geçtiğimiz günlerde kaldırmıştı.

ABB'DE 'ARINÇ' TALEBİ

Bunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

ARINÇ 'İFADE VERMEYE GİDERİM' DEMİŞTİ

Arınç, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dava edilen eski belediye başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak ifadeye çağırıldığı takdirde gideceğini söylemişti. Arınç, "Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim" demişti.

