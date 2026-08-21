Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıların bölgedeki gerilimi daha da artırdığını belirten Yavaş, bölgede barış, istikrar ve huzura ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yavaş, İsrail yönetiminin izlediği saldırgan politikanın bölgedeki barış ve istikrar umutlarını her geçen gün daha da uzaklaştırdığını ifade etti.

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“ULUSLUSLARARASI TOPLUM SESSİZ KALMAMALI”

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirten Yavaş, başta Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Yavaş, “Uluslararası hukuk, güçlü olanın dilediği ülkeye saldırabileceği bir düzenin adı değildir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN ADI SİYASİ HESAPLARA MALZEME EDİLEMEZ”

Yavaş'ın açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin Suriye'ye yönelik saldırıları Türkiye ile ilişkilendirmesine yönelik sözleri oldu.

Yavaş, Netanyahu yönetiminin Suriye'ye yönelik saldırılarını açıkça Türkiye ile ilişkilendirmesini eleştirerek, Türkiye'nin adının İsrail'deki siyasi hesaplara ve seçim tartışmalarına dahil edilmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yavaş, Netanyahu'yu hedef alan açıklamasında, “On binlerce masumun ölümünden sorumlu Netanyahu’nun, Türkiye’yi hedef göstererek ülkemizin adını yaklaşan seçimlerde kendi siyasi geleceğinin malzemesi hâline getirmeye çalışması kabul edilemez bir hadsizliktir” dedi.

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“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIĞI TEHDİT EDİLEMEZ”

Türkiye'nin bağımsızlığına vurgu yapan Yavaş, açıklamasını Kuvayı Milliye ruhuna atıf yaparak sürdürdü.

Yavaş, Türk milletinin bağımsızlığını kendi iradesi ve mücadelesiyle kazandığını belirterek, “Dün bu toprakların geleceğine başkalarının karar vermesine izin vermedik, bugün de vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Yavaş, açıklamasının sonunda Netanyahu yönetimine şu mesajı verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı tehdit edilemez. Türkiye’nin adı da Netanyahu’nun siyasi hesaplarına ve seçim meydanlarına malzeme edilemez.”

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Mansur Yavaş'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle;

Mansur Yavaş’tan İsrail’e tepki: Türkiye’nin adı siyasi hesaplara malzeme edilemez - Resim : 4