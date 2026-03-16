Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte düzenlenen Şehit Yakınları ve Gaziler İftar Programı’nda konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı programda Yavaş, Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmelere ve Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çekti.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Yavaş, Türkiye’nin tarih boyunca büyük mücadeleler verdiğini vurguladı.

“YÜZYILDIR BİZİ BÖLÜP PARÇALAMAK İSTİYORLAR”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere değinen Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“Bununla ilgili ben bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Burası bin yıldır bize atalarımız tarafından yurt edilmiş ve kanla kazanılmış bir yer. Ancak son yüz yıldır bizleri bölüp parçalamak için sürekli olarak birtakım faaliyetlerin içerisindeler. Bir türlü Anadolu'nun, Türk'ün vatanı olduğunu bir türlü kabullenemediler. Ve dolayısıyla sürekli olarak önce Kurtuluş Harbi'nde yedi düvele karşı savaştık, hepsi birden geldiler Anadolu'yu işgal ettiler, onları kovduk. Yine daha sonra elli yıldır bir terörle karşı karşıyayız; yine aynı şekilde ülkemizi bölmek istiyorlar.”

“TÜRKİYE HİÇBİRİSİNE BENZEMEZ, HADLERİNİ BİLECEKLER”

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ve İsrail’in söylemlerine değinen Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu arada da etrafımızda Libya'dan başlayan, Irak'ta devam eden, Suriye ve şimdi de İran'a olan saldırılar ve İsrail'in, Amerika'nın İran'a saldırısı ve bu arada azgınlaşmış İsrail'in bundan sonra sıra Türkiye'de demesi... Tabii hadlerini bilecekler, Türkiye hiçbirisine benzemez. Çünkü burada misafirlerimizin hepsi evlatlarını toprağa şehit olarak verdikten sonra dünyanın hiçbir yerine varmadığını biliyorum ama Türkiye'de en az 25 milyon aile vardır ki evlatlarını bu uğurda şehit verdikten sonra tek bir cümleyle cevap veren, 'Vatan sağ olsun' diyen yüce bir, başka bir millet sahip midir bilmiyorum.”

GAZZE İÇİN BATI’YA TEPKİ

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değinen Yavaş, Batı’nın tutumunu eleştirdi:

“Gazze'de 50.000 kişi öldü, kimsenin kılı kıpırdamadı. Bu medeni dediğimiz dünya sadece kendilerine dokunulursa ayağa kalkıyor, yoksa izliyor. Ben örnek vereceğim; Çanakkale Harbi sırasında Çanakkale'yi geçemiyorlar, Churchill'e telgraf çekiyorlar. Efendim diyorlar, biz geçemiyoruz burayı, çok insan ölüyor diyor. Churchill'den gelen cevap: 'Türkler insan mı ki?' Şimdi aynı şekilde bu zihniyet 50.000 kişi Gazze'de o çocukları görmediği gibi, yine 160 tane çocuk okulda öldürüldü ilk atılan füzeyle. Peki buna da ne dediler biliyor musunuz? Buna dediler ki, 'Ya o kadar da önemli değil, zaten bunların hepsi yarın büyüdükten sonra bize saldıracaktı, ölsün varsın' gibi savunmalar yaptılar. Dolayısıyla kimlerle karşı karşıya kaldığımızı mutlaka bilmek zorundayız ve buna da inşallah Türk milleti dimdik durarak, bir ve beraber olduğu müddetçe hiçbir zaman bize saldırmaya cesaret edemeyecekler ve inşallah hepsini terse çevireceğiz.”

“FARKLI FİKİRLER ZENGİNLİĞİMİZDİR”

Toplumsal birlik mesajı da veren Yavaş şöyle konuştu:

“Değerli misafirlerimiz, son olarak şunu söylemek isterim. Bizler farklı yaratıldık, Cenab-ı Allah hepimizi farklı yarattı. Beş parmağın beşi de ayrı, dünyadaki 6,5 milyar insanın hiçbirinin parmak izi birbirine benzemiyor. Dolayısıyla fikirlerimizin farklı olması gayet normal. Farklı fikirlerle birbirimizi eleştirerek doğruyu bulacağız. Dolayısıyla bu farklılıklar bizim aslında zenginliğimizdir. Ancak işte önemli olan Türk milletinin bir şekilde başına felaket getirmek isteyen, bölmek isteyenlere karşı hep beraber durabilme ülküsü ve durabilme becerisini yapabilmemizdir.”

Konuşmasının sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerini hatırlatan Yavaş, belediyeye ait tesislerin şehit aileleri ve gazilerin kullanımına açık olduğunu belirtti.

“Ben üç tane tesisimiz var, bilmeyenler varsa: Şifa Oteli, Kızılcahamam'da termal otel emrinizdedir. Yine Akçay'da ve Akçakoca'daki tesislerimiz de yine emrinizdedir. Ayrıca bununla ilgili belediyemizde müdürlüğümüz var, onlar sizlerin her türlü ihtiyaç ve hizmetlerinize elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorlar. Olmaya da devam edeceğiz çünkü sizler evlatlarınızı toprağa verdiniz, bizim yaptığımız sadece görevimiz, artı hiçbir şey yok. Ben şunu diliyorum: Cenab-ı Allah hepimizi evlatlarınızla birlikte öbür dünyada bizi haşır neşir etsin, cennette onlarla bizi inşallah beraber etsin diyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”