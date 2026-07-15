Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güner’in gözaltı kararı verildiği sırada yurt dışında olduğunu ancak hemen Türkiye’ye döndüğünü belirtti.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner tutuklandı. Oysa gözaltı kararı verildiği anda yurt dışındayken hemen Türkiye’ye dönen, çağrıldığı her an gidip ifadesini verecek, görevinin başında olan bir belediye başkanından söz ediyoruz. Evinde yapılacak aramalar için yedek anahtarını dahi teslim edecek kadar sürece açık ve şeffaf davrandı… Soruyorum; kaçma şüphesi nerede? Delilleri karartma ihtimali nerede? Deliller ortada. Belgeler ortada. Hiçbiri bir yere kaçmıyor. Tutuksuz yargılama mümkünken neden kişi özgürlüğünü ortadan kaldıran en ağır tedbire başvuruluyor? Unutulmaması gereken temel ilke şudur: Tutukluluk bir tedbirdir ve cezaya dönmemelidir. Yalnızca başka hiçbir tedbirin yeterli olmayacağı zorunlu hâllerde başvurulabilecek son çaredir. Bugün ise ne yazık ki son çare olması gereken tutuklama, ilk tercih hâline getiriliyor. Oysa tutuklulukta geçen tek bir saatin bile telafisi yoktur. Kaybedilen zamanı hiçbir mahkeme kararı geri getiremez. Ailelerin yaşadığı acıyı hiçbir gerekçe ortadan kaldıramaz. Adalet; özgürlüğü kolayca elinden almak değil, hukuk devletinin güvencesi altında adil yargılamayı sağlamaktır. Hüseyin Başkanın yanındayız