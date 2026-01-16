Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde “Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması” başlıklı programda konuştu.

Mansur Yavaş, emekli maaşlarının yetersizliği üzerine Ankara'da emeklilere yönelik destek programları başlattıklarını, bugüne kadar emeklilere 3 milyar 421 milyon liralık destek sağlandığını belirtti.

Bu programı bütün CHP'li belediyelere yaydıklarını belirten Yavaş, "Hükümet yapmıyorsa biz yaparız" ifadelerini kullandı.

20 bin liralık en düşük emekli maaşını "sefalet ücreti" olarak nitelendiren Yavaş, "Bu ücreti veriyorum demek emeklilere 'ölün' demek" dedi.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZİ YIPRATAMAZLAR"

CHP'li belediyelere yönelik algı operasyonlarına da değinen Yavaş, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıpratamazlar, istedikleri iftirayı atsınlar, halk arkamızda. Bizler asla yalan söylemeyiz, kusurumuz olursa özür dileriz. İnşallah bu yaptığımız çalışmalardan sonra ilk genel seçimde de CHP birinci parti olacak, bu karanlık günler ortadan kalkacak." dedi.