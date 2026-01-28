Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara’da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin kendisine sorduğu soruları yanıtlayan Yavaş, gençlerin aklına ihtiyaçları olduğunu, bu dönemi gençlerin yaşadığını ve bu ülkenin geleceğinin gençler olduğunu söyledi.

Gençlerden ulaşım ile ilgili sorulan soruya Yavaş, “Ulaşımı tamamen ücretsiz yapmaya çalışıyoruz” sözlerini sarf etti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a, özellikle hastane önleri ve yoğun üniversite bölgelerinde 13 ayrı noktada yurttaşlara ücretsiz çorba ikramı yaptığı için inceleme başlatmıştı.

Gençlerden biri Yavaş’a çorba dağıttığı için hakkında soruşturma başlatılması ile ilgili soru sordu. Yavaş ise, “Yargılanacaksam çorba dağıtmaktan yargılanayım” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Mansur Yavaş, gençlerle yaptığı buluşmadan bir kesiti sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

Yavaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,

“Gençlerin sorularını yanıtladım.

Çünkü bu kentin yarını, sözünü sakınmadan konuşan gençlerimizle kurulacak.

Buluşmamızdan görüntüleri yarın sosyal medya hesaplarımdan izleyebilirsiniz.”