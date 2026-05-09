Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Halaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

‘BELEDİYE BAŞKANLARININ SEÇİLDİKTEN SONRA PARTİ DEĞİŞTİRMESİNİ UYGUN GÖRMÜYORUM’

Yavaş, salı günü CHP'den ayrılarak AKP’ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında, "Seçmen bir başka partiden seçmek isteseydi istediği belediye başkanını seçerdi. Belediye başkanlarının ve ya milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına vermez. Mutlaka parti etkeni başka etkenler vardır. Dolayısıyla böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde referandum yapması lazım. Daha hoş olur” sözlerini sarf etti.

ERBAKAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Yavaş, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklamalarının sorulması üzerine de "Önceliğimiz Ankara. İnşallah önce Ankara'nın sorunlarını çözeceğiz. Ama takdir kendilerinin, teşekkür ederim, onur duydum" dedi.