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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 83 yaşında hayatını kaybetti. Özfatura’nın vefat haberinin ardından siyasi isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Özfatura için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yavaş mesajında, Özfatura’nın iyi belediyeciliği, çalışkanlığı ve insanlığıyla iz bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İyi belediyeciliği, çalışkanlığı ve her şeyden önce güzel insanlığıyla iz bırakan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.”

“Daima saygıyla hatırlanacaktır”

Mansur Yavaş, Özfatura’nın geride bıraktığı eserlerin yanı sıra insanların gönlünde bıraktığı güzel izlerle de hatırlanacağını ifade etti.

Yavaş, mesajının devamında, “Burhan Başkan, geride bıraktığı eserlerin yanı sıra insanların gönlünde bıraktığı güzel izlerle de daima saygıyla hatırlanacaktır” dedi.

Yavaş, Özfatura’nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek mesajını, “Mekânı cennet olsun” sözleriyle tamamladı.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

Burhan Özfatura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini iki ayrı dönemde yürüttü. 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden belediye başkanı seçilen Özfatura, 1989’da görevini Yüksel Çakmur’a devretti. 1994 yılında ise Doğru Yol Partisi’nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999 yılına kadar görev yaptı.