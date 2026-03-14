Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Belediye olarak Ankara'da durumu iyi olmayan emekli, dar gelirli ve asgari ücretliyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, “İşte iktidar değiştiği zaman, bu anlayışla gelecek bir iktidar halktan yana hizmet edecek, emeklilerin durumunu seyretmeyecek, onları önceleyecek, öğrencinin, dar gelirlinin, memurun ve ihtiyaç sahibi herkesin ihtiyacını önceleyecek bir iktidar geldiği zaman inşallah bu kentte hep beraber çok daha mutlu yaşayacağız” ifadesini kullandı.

İLKER–MÜRSEL ULUÇ EMEKLİ LOKALİ TÖRENLE AÇILDI

Çankaya Belediyesi tarafından Mürsel Uluç Mahallesi'nde İlker–Mürsel Uluç Emekli Lokali'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İlçe Başkanı Ali Baltacı, Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Adnan Beker, birçok partili ile vatandaş katıldı.

Yavaş burada şöyle konuştu:

"Bugün burada güzel bir açılış için bir araya geldik. 2019 yılından 2024'e hizmet ettik. Daha önce oy vermeyenler de oy verdiler. Çünkü beş yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadığımızı, halktan yana belediyecilik yaptığımızı gördüler. Zaten belediyecilik yüksek binaları dikmek filan değil. Tam tersine betondan boğulmuş Ankara'da öncelikle yeşili artırmak ki bizden önceki 25 yıldır yapılan kadar yeşil alanı biz beş yılda yaptık. Kentte yaşayan herkesin çocukların, ailelerin, emeklilerin ve her kesimin ihtiyacını önceledik. Bizler de belediye başkanlığı görevi sırasında özellikle hep bunları önceliklendirdik."

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE SOSYAL YARDIMLAR

"200 binin üzerindeki aile artık otobüslerimizi ücretsiz kullanıyor. Ankara'da seçime gelmeden önce paketler dağıtılıyordu ve yardımın kesileceği söyleniyordu. Ancak beş yıl boyunca gördüler ki bırakın paket dağıtmayı, Başkent Kart ile herkes kendi ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu kentte çocukların servis ücretlerini ödüyoruz, ortaokul ve liseye giden 60 bin öğrenci ücretsiz ulaşıyor. Ayrıca 200 binin üzerindeki aile ücretsiz ulaşımdan yararlanıyor."

EMEKLİLERE YÖNELİK GENİŞ DESTEK PROGRAMI

"Biz göreve geldiğimizde emekli destekleri yoktu. Şu anda 14 emekli lokali ve 16 bin üyesi var. Şifa Termal Oteli’ni vatandaş bağışladı; burada şehit gazi aileleri ücretsiz konaklıyor. Emeklilerimizi beş gün konaklatıyoruz ve şu ana kadar 10 bin emekli yararlandı. Ayrıca Akçakoca ve Balıkesir’de dinlenme tesislerimizde ücretsiz tatil imkânı sağlıyoruz. Washington’da 81 bin emekliye düzenli destek sağladık: 1.500 TL nakit, 700 TL doğal gaz, aylık et desteği ve toplamda dört milyar liralık destek verdik."

MUTLU VE HUZURLU BİR TÜRKİYE UMUDU

“Emekliler, dar gelirliler, öğrenciler ve tüm ihtiyaç sahipleri için insanı önceleyen destek programlarıyla Ankara’da birlikte yaşadık. Tarihte örneği olmayan bu dayanışma sayesinde birçok iyi insan katkıda bulundu. İnşallah halkı önceleyen bir iktidarla huzurlu, mutlu günlere ulaşacağız. İlk erken seçimde Çankaya Köşkü’nde CHP’li bir cumhurbaşkanı ile birlikte yeni bir anlayışla ilerleyeceğiz."

YENİ EMEKLİ LOKALLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Yaşlı nüfusun arttığını belirten Yavaş, “Eskiden olmayan emekli lokalleri şimdi ihtiyaç hâline geldi. Yeni lokaller açmayı sürdüreceğiz. Mürsel Uluç Mahallesi’ne hayırlı olsun. Hep güzel günlerde buluşmak üzere, iyi bayramlar diliyorum.” dedi.