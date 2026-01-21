Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığının nedeninin hep AVM'lerin önü olduğunu belirtmişti.

Yavaş, “Dolayısıyla siz şehri planlarken 'AVM yapmayın' demiyoruz ama oradan geçen trafiği sayarsanız oralara yapılacak çok katlı binalar trafiğe sıkıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor" demişti.

Trafik sorununu çözmek için elektrikli otobüs alımları ve belirli saatlerde tercihli yolların yeniden gündeme geleceğini belirten Yavaş, kararı referandumla halka sorarak vereceklerini duyurmuştu.

MANSUR YAVAŞ HAREKETE GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mevlana Bulvarı Konya istikameti yönünde, ANKAmall AVM önünde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Emniyet birimleriyle yapılan koordinasyon sonucunda yeni bir düzenleme yapıldığını, Bu kapsamda, Mevlana Bulvarı köprü bitiminde bulunan şerit ayırıcı delinatörler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü girişi yönüne doğru uzatıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin X platformundan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı,

“Mevlana Bulvarı Konya istikameti yönünde, ANKAmall AVM önünde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Emniyet birimleriyle yapılan koordinasyon sonucunda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, Mevlana Bulvarı köprü bitiminde bulunan şerit ayırıcı delinatörler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü girişi yönüne doğru uzatılmıştır.

Bu nedenle, köprü bitiminden sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları gerekmektedir.”