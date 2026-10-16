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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla Ankaralıları kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.

MANSUR YAVAŞ'TAN SAĞANAK UYARISI

Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Sevgili Ankaralılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına göre bu akşamdan itibaren Ankara’mızda kuvvetli sağanak yağış, yarın ise saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına bekleniyor.

Sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz hâlindeyiz.

Herhangi bir olumsuzlukta Başkent 153 üzerinden bize 7/24 ulaşabilirsiniz.”