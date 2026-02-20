Ankara’da gözaltına alınmasının ardından İstanbul’da tutuklanan gazeteci Alican Uludağ için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi.

Yavaş, soruşturmanın yürütülme süreci ile ilgili hukuki tartışmalara vurgu yaparak basın ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

'SÜRECİN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ SORU İŞARETLERİ DOĞURMUŞTUR'

Yavaş, gerçekleştirdiği paylaşımda şunları söyledi,

"Gazeteci Alican Uludağ, Ankara’da ikamet etmekte, suçlama konusu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarını da Ankara’dan yapmaktadır. Buna rağmen sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve tutuklama kararı verilmesi, yetki, usul ve ölçülülük açısından kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklama tedbirine başvurulması istisnai olmalı, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı titizlikle gözetilmelidir. Hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."