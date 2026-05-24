CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıkmıştı. CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı ile yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve getirilmişti..

MANSUR YAVAŞ'TAN KURULTAY AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basına yaptığı yazılı açıklamada açık bir çağrıda bulundu.

Yavaş kurultayın 45 gün için toplanmasını işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır.

Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez.

Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır.

Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır.

Buradan bir kez daha sesleniyorum:

O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır."

DETAYLAR GELİYOR...