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AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, TGRT Haber ekranlarında katıldığı canlı yayın programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğine ve cumhurbaşkanlığı adaylığına bakışına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'MANSUR YAVAŞ PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR'

Karan’ın açıklamalarına göre, Mansur Yavaş’ın bundan sonraki süreçte yeniden belediye başkanlığı, milletvekilliği ya da herhangi bir siyasi partinin genel başkanlığı gibi bir kariyer hedefi bulunmuyor. Yavaş’ın odağında, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işlemediği ve Türkiye’nin yeniden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönmesi gerektiği inancı yer alıyor.

Siyasetteki temel motivasyonunun yalnızca bir "Erdoğan karşıtlığı" üzerine inşa edilmesine mesafeli durduğu belirtilen Yavaş’ın, olası bir cumhurbaşkanı adaylığını ise kişisel bir ikbal meselesi olarak görmediği ifade edildi. Karan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığına ve mevcut sistemi değiştirme hamlesine, adeta bir "askerlik vazifesi" gibi somut ve kaçınılmaz bir vatan görevi sorumluluğuyla yaklaştığını vurguladı.