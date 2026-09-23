Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Sarı'nın açıklaması şöyle:

İstifa tek taraflı bir hukuki işlem. Dolayısıyla kendi iradesinde, başkanın kendi iradesinde… Ve kendi iradesini kullanarak kendi siyasal aidiyetini netleştirmiş. Dolayısıyla 'Hayırlı, uğurlu olsun' demek düşer bize.

"KENDİ DEĞERLENDİRMESİ"

Biz, kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal ve kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapmaya devam etmesini tercih ederdik. Bu konudaki düşüncelerimizi de daha önce defalarca dile getirdik. O bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kaldığını söylüyordu. Dolayısıyla kendi değerlendirmesi.

Ama şunu bir kez daha vurgulamak isterim: Bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde siyaseten var. Aslolan Cumhuriyet Halk Partisi. Burası kurucu irade, burası Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün kurduğu parti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisiz hiç kimsenin bir yere gidebilme ihtimali yoktur.

"PARTİ YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi yoluna devam edecek. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin üzerinde değildir. Bunu bir kez daha vurguluyoruz. Yani herhangi bir siyasetçi, herhangi biri… Böyle bir şey söz konusu değil. Aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Makamlar gelir geçer, kişiler gelir geçer, seçimler olur, yeni arkadaşlar seçilir, arkadaşlar istifa eder, ayrışmalar olur ama CHP yoluna devam eder. CHP yoluna devam edecek. Önümüzdeki dönem kendi siyasal seçeneklerini bir kere daha kamuoyunun önüne koyacak."

Mansur Bey'in adı aynı zamanda cumhurbaşkanlığı adaylığı için de geçiyordu. Siz bu konuyu istifasının ardından Kemal Bey ile görüşme şansınız oldu mu? Çünkü Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olabilir ama siyaseten de önemli bir aktör olarak görülüyordu kamuoyunda. Kemal Bey bir değerlendirme yaptı mı görüştüyseniz?

Bugünle ilgili bir değerlendirme yapmadık tabii. Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci daha uzunca bir süreç. Daha bir hayli vakit var. Belediye başkanı nasıl yoluna devam edecek, o kendi takdirinde olan bir şey. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kendisi zaten cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir irade de beyan etmiş değil. Yani bu kamuoyunda tartışılan bir konu. Dolayısıyla kendisi bir irade beyan etmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonraki süreçte siyaset… siyasal pozisyon almasını ve bunun için bir şey üretmesini bekleyemeyiz biz. İşimize bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kongre süreçleriyle bir yandan, bir yandan da seçime dönük olarak hazırlıklarını devam ettiriyor.

Mansur Bey'in istifasını değerlendirdi mi Kemal Bey?