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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasının ardından gözler, kararın hemen öncesinde CHP Genel Merkezi’nde yapılan açıklamaya çevrildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 23 Eylül sabahı gazetecilerin karşısına çıktı. Sarı’nın özellikle belediye başkanlarının parti aidiyeti ve genel başkanla ilişkileri konusunda kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Sarı, açıklamasında Mansur Yavaş’ı özel olarak hedef almadığını söylese de belediye başkanlarına yönelik şu mesajı verdi:

“HİÇ KİMSE CHP’DEN ÜSTÜN DEĞİL”

“Hiç kimse bundan azade değil. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstte görmesin kendisini.”

Sarı’nın bu sözleri, Yavaş’ın son dönemde parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarının tartışıldığı bir dönemde geldi. Sarı aynı konuşmada, CHP’li belediye başkanlarının parti faaliyetlerine katılmasının beklendiğini de açık biçimde ifade etti.

“BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN BUNA UYMASINI BEKLERİZ”

Sarı şunları söyledi:

“Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz.”

Ardından belediye başkanlarının başka siyasi partilerin genel başkanlarıyla kurduğu ilişkilere ilişkin çok daha dikkat çekici bir ifade kullandı:

“Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.”

Bir gazetecinin “Diyemez mi?” sorusuna Sarı’nın yanıtı da net oldu:

“Diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı bellidir.”



“SORUMLULUĞUNUN CHP GENEL BAŞKANI’NA KARŞI OLDUĞUNU KABUL EDECEK”

Müslim Sarı açıklamasının devamında ise belediye başkanlarının siyasi sorumluluklarının adresini doğrudan CHP Genel Başkanı olarak gösterdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı ise o zaman genel başkanının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunu, sorumluluğunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’na karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek.”

Sarı ayrıca önümüzdeki günlerde yapılması planlanan belediye başkanları toplantısında da bu konunun değerlendirileceğini söyledi.

YAVAŞ’IN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ VE 9 EYLÜL TARTIŞMASI

Açıklamaların arka planında ise Yavaş’ın son dönemde attığı bazı adımlar bulunuyordu.

Yavaş, 9 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmüş, görüşmenin Ankara’daki metro yatırımları ve finansman süreçleriyle ilgili olduğunu açıklamıştı. Aynı dönemde CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması da parti içinde tartışma yaratmıştı.

Yavaş daha sonra Erdoğan görüşmesine ilişkin eleştirilere, “Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?” sözleriyle yanıt vermişti.

SARI KONUŞTU, YAVAŞ İSTİFA ETTİ

Müslim Sarı’nın bu açıklamalarının ardından Ankara siyasetinde hareketli saatler yaşandı.

Yavaş, açıklamayı takip eden saatlerde CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Yavaş, kararını açıklarken, “Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın istifasıyla birlikte, Sarı’nın birkaç saat önce söylediği “Hiç kimse CHP’den üstün değil”, “Başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez” ve “Sorumluluğunun CHP Genel Başkanı’na karşı olduğunu kabul edecek” sözleri yeniden gündeme geldi.



CHP Sözcüsü Müslim Sarı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Hiç kimse bundan azade değil yani. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir.

Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstte görmesin kendisini.

Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz.

Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da ‘bilgi verdim’ diyemez.”

Gazeteci: “Diyemez mi yani?”

Müslim Sarı: “Diyemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı bellidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı ise o zaman genel başkanının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunu, sorumluluğunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’na karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek.

Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda çıkacak tabloya göre ayrıca bu değerlendirmeyi yapacağız.”







Video: Yıldız Yazcıoğlu