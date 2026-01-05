YENİÇAĞ ÖZEL HABER | FATİH ERBOZ

Aynı zamanda, tüm anketlerde, Cumhurbaşkanlığı adayları arasında en güçlü isim olarak görülen Mansur Yavaş, bilinçli bir karalama kampanyasına mı maruz kalıyor?..

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sorunların nedenini ve çözüm yollarını bildiklerini belirterek, “Belediye bu konularla ilgili çalışmalarını sürdürürken kamuoyuna yansıyan anketler, Mansur Yavaş’ın gerek Ankara gerekse Türkiye’nin yönetiminde güvenilir bir isim olarak öne çıkması bu bahsettiğimiz meselelerin Yavaş ile ilgili olarak olumsuz kullanılmasını ne yazık ki ortaya çıkarıyor. Sonuçta baktığınız zaman meyve veren ağaç taşlanır sözü burada da geçerli” dedi

Gökan Zeybek

Zeybek, Ankara’nın son dönemde Türkiye’nin en çok göç alan şehri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ankara’nın sorunları elbette her geçen gün artıyor. Ankara Melih Gökçek döneminde plansız bir şekilde Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Konya yönlerine doğru büyüdü. Ankara her yıl Ardahan, Bayburt, Tunceli illerimiz kadar göç alıyor. İstanbul, istatistiklere göre yılda 200 bin göç verirken Ankara Türkiye’nin en çok göç alan şehri durumunda. Ankara’nın trafik sorunun çözülebilmesi için yeni çevre yolunun yapılması gerekiyor. Mevcut çevre yolu artık şehrin içindeki bir yol kapasitesinde kaldı. Bunun için ise sadece yerel yönetim değil, öncelikle Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının, Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün bir master plan hazırlaması gerekiyor. 3 milyonluk şehire göre hazırlanmış planlar yeterli olmuyor. Bu nedenle bir an önce bu planların hazırlanarak koordineli bir şekilde hayata geçirilmesi gerekli.”

Gökan Zeybek, “Mansur Yavaş’a açılan davaları arasında daha önce hazırlanan imar planlarının hayata geçirilmemesi gerekçesi var ama daha önce yapılsın planlar artık yeterli değil. 18 milyonluk bir kente göre planların hazırlanması gerekiyor. Bu da bakanlık ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün çalışması ile mümkün olabilir” dedi.

Su sorunu içinde aynı durumun söz konusu olduğunu kaydeden Özbek, “Su kaynaklarını doğru ve verimli kullanılabilesi için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün hatları kurması önemli. Nüfusu artan bir kentte suyun verimli kullanılması çok önemli. Ankara’nın yağış rejimi ortada, Kızılırmak suyu kirlenebiliyor. Ankara’nın hem kullanım açısından hem tarı ve hayvancılık açısından hem de sanayi açısından doğru su kullanımı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün su kullanım için getireceği hatlara, hem de belediyenin şebekeler ile çalışması ile birlikte olabilir. Ankara Büyükşehir belediyesi şebeke çalışmalarını yapar su basıncı düşmeden kullanılır. Yani suyun kullanımı konusunda yapılması gereken sadece belediye ile sınırlı değil” diye konuştu.

Yavaş’ın güvenilir siyasetçilerden olduğunu anketleri ortaya koyduğunu ifade eden Zeybek, “Öte yandan belediye bu konularla ilgili çalışmalarını sürdürürken kamuoyuna yansıyan anketler Mansur Yavaş’ın gerek Ankara, gerekse Türkiye’nin yönetiminde güvenilir bir isim olarak öne çıkması bu bahsettiğimiz meselelerin Yavaş ile ilgili olarak olumsuz kullanılmasını ne yazık ki ortaya çıkarıyor. Sonuçta baktığınız zaman meyve veren ağaç taşlanır sözü burada da geçerli” dedi.