Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş'ın üretim odaklı belediyecilik anlayışını ATA Çiftliği'nde düzenlenen Hasat Şenliği ile bir kez daha vatandaşlarla buluşturdu. "Sandalyeni ve Sepetini Al Gel" konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte binlerce Ankaralı, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de dalından meyve toplamanın keyfini yaşadı.
Mansur Yavaş yönetiminden dev hasat hamlesi: Sepetini alan oraya koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ATA Çiftliği'nde düzenlediği Hasat Şenliği binlerce Başkentliyi bir araya getirdi. Vatandaşlar dalından meyve toplarken, çocuklar üretimi yerinde deneyimledi. Gün boyu süren etkinlik, 90'lar konseriyle tamamlandı.Kaynak: ANKA
Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte dut, erik, kiraz, kayısı, vişne ve lavanta hasadı yapıldı. Aileler çocuklarıyla birlikte üretim sürecine katılırken, şehir hayatından uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatı yakaladı.
MANSUR YAVAŞ'IN ÜRETİM ODAKLI BELEDİYECİLİĞİ ATA ÇİFTLİĞİ'NDE HAYAT BULDU
Etkinliğe Başkan Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ile ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu da katıldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, özellikle çocukların üretim süreçlerini yerinde görmesini önemsediklerini belirterek, büyük şehirlerde yaşayan çocukların meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini uygulamalı olarak öğrenmesini amaçladıklarını söyledi.
ÇOCUKLAR DALINDAN MEYVE TOPLADI
Etkinlik boyunca çocuklar ağaçlardan meyve toplarken, aileler de hasat deneyimine ortak oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma ve üretimi destekleyen çalışmaları kapsamında düzenlenen organizasyon, vatandaşlardan tam not aldı.
ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu ise kültür ve sanatın birleştirici gücünü toprağın bereketiyle buluşturduklarını belirterek, ATA Çiftliği'nin yalnızca üretim değil aynı zamanda sosyal yaşamın da önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
HASAT COŞKUSU 90'LAR KONSERİYLE TAMAMLANDI
Gün boyu süren hasadın ardından düzenlenen 90'lar konserinde Metin Özülkü, Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın, Jale ve Ümit Sayın sahne aldı. Binlerce Başkentli, sevilen şarkılar eşliğinde nostalji dolu anlar yaşadı.
Hasat Şenliği'ne katılan vatandaşlar organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirterek, hem çocukların üretimi tanıması hem de ailelerin doğayla iç içe vakit geçirmesi açısından bu tür etkinliklerin sürmesini istediklerini dile getirdi.