Mansur Yavaş yönetiminden dev hasat hamlesi: Sepetini alan oraya koştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş'ın üretim odaklı belediyecilik anlayışını ATA Çiftliği'nde düzenlenen Hasat Şenliği ile bir kez daha vatandaşlarla buluşturdu. "Sandalyeni ve Sepetini Al Gel" konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte binlerce Ankaralı, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de dalından meyve toplamanın keyfini yaşadı.