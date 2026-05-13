Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde hizmete giren Ecre Fırın Patisserie’nin yeni şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katılırken, en dikkat çeken isimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Programa ayrıca DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay da katıldı.

Yoğun katılımın olduğu açılışta basın mensupları da programa ilgi gösterdi. Kurdele kesiminin ardından Yavaş ve Dervişoğlu işletmeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Fırın çalışanlarıyla sohbet eden iki isim, davetlilerle de fotoğraf çektirdi.

Törende konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, işletmeye başarı dileklerini ileterek açılışın hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışta konuşma yapan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Nihat Bozkurt, yeni işletmenin Ankara’ya hayırlı olmasını diledi.

İşletme sahibi iş insanı Murat Bozkurt ise katılımcılara teşekkür ederek yeni şubenin Ankara’ya değer katmasını hedeflediklerini söyledi.