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Kaynak: Haber Merkezi

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen TUŞAŞ saldırısının 2. yıl dönümünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden 5 şehidimizi andı.

Yavaş, “TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı rahmetle anıyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) merkez yerleşkesine terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 5 TUSAŞ çalışanı şehit olmuş, 22 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.