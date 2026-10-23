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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Ekim 2024’te Terör örgütü PKK tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan 5 kişiyi yayımladığı mesajla andı.

Acı olayın yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin isim ve fotoğraflarına yer veren Yavaş'ın mesajı şöyle:

“TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı rahmetle anıyorum.”

NE OLMUŞTU?

23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) merkez yerleşkesine terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 5 TUSAŞ çalışanı şehit olmuş, 22 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.