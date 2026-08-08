Mansur Yavaş harekete geçti: İşte yaptığı icraatlar

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE "BAŞKENT KART" MODELİ

Sosyal belediyecilik anlayışının bir simgesi hâline gelen Başkent Kart sistemi üzerinden yürütülen destekler, 2026 senesinde de kapsamı genişletilerek devam ettiriliyor. Dar gelirli ailelere gıda, et ve doğal gaz yardımları ulaştırılırken; "Öğrenci Dostu Ankara" vizyonu doğrultusunda üniversite adaylarının sınav ücretleri karşılanıyor, gençlere yönelik indirimli ulaşım imkânı ile yeni kütüphane ve yurt kapasiteleri şehre kazandırılıyor. Çalışan kadınları desteklemek amacıyla kentin farklı noktalarında açılan gündüz bakımevi ve kreş sayıları da artırıldı.