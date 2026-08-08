Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş liderliğinde sürdürülen 2026 yılı yerel yönetim vizyonu; sürdürülebilir kentleşme, sosyal adalet ve kırsal kalkınma odaklı projelerle biçimlenmeye devam ediyor. Şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Başkent'in hem fiziki altyapısını hem de sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Mansur Yavaş harekete geçti: İşte yaptığı icraatlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi; 2026 yılında iklim krizine karşı altyapı, raylı sistem odaklı ulaşım, Başkent Kart ile genişleyen sosyal yardımlar ve kırsal kalkınma hamleleriyle dikkat çekiyor. Mansur Yavaş yönetimi, şeffaf belediyecilik anlayışıyla çıktıkları yolda çalışmalarına devam ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı boyunca öne çıkan temel icraat başlıkları:
İKLİM KRİZİNE KARŞI STRATEJİK ALTYAPI YATIRIMLARI
Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2026 yatırım programı kapsamında kentin su kaynaklarını korumaya yönelik adımlarını hızlandırdı. Şehir genelinde kayıp-kaçak oranlarını asgariye indirmek amacıyla eskiyen ve asbest içeren içme suyu hatları modernize edilirken, susuz kırsal mahalleler kesintisiz suyla buluşturuluyor. Öte yandan, 18 ilçede yürütülen dere yatağı düzenlemeleri ve menfez yenileme çalışmalarıyla kentin olası sel ve taşkınlara karşı direnci artırılıyor.
TOPLU TAŞIMADA RAYLI SİSTEM HAMLESİ VE TRAFİK YÖNETİMİ
Yükselen kent içi nüfusa paralel olarak oluşan ulaşım yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu taşıma filosuna yeni araçlar dâhil edilirken, raylı sistem ağını genişletecek hatlarda altyapı ve ihale süreçleri ivme kazandı. Şehir içi park sorununu çözmeye yönelik adımlar kapsamında ise Sıhhiye ve Koru Mahalleleri başta olmak üzere modern katlı otopark projeleri hizmete sunularak trafik entegrasyonu sağlandı.
SOSYAL BELEDİYECİLİKTE "BAŞKENT KART" MODELİ
Sosyal belediyecilik anlayışının bir simgesi hâline gelen Başkent Kart sistemi üzerinden yürütülen destekler, 2026 senesinde de kapsamı genişletilerek devam ettiriliyor. Dar gelirli ailelere gıda, et ve doğal gaz yardımları ulaştırılırken; "Öğrenci Dostu Ankara" vizyonu doğrultusunda üniversite adaylarının sınav ücretleri karşılanıyor, gençlere yönelik indirimli ulaşım imkânı ile yeni kütüphane ve yurt kapasiteleri şehre kazandırılıyor. Çalışan kadınları desteklemek amacıyla kentin farklı noktalarında açılan gündüz bakımevi ve kreş sayıları da artırıldı.
KIRSAL KALKINMA İLE YEREL ÜRETİCİYE DOĞRUDAN DESTEK
Tarım ve hayvancılığın merkezi olmayı amaçlayan Başkent'te, dış ilçelerdeki üreticilere yönelik hibeler bu yıl da devam ediyor. Yerel üreticilere tohum, gübre ve mazot desteği sağlanırken, kırsaldaki nitelikli konut ihtiyacına yanıt veren BAŞAK Projesi (Başkent Köy Evleri) kapsamında 11 farklı tipte hazırlanan Ankara Evi mimari projeleri vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.
ŞEFFAF YÖNETİM İLKELERİ VE YENİ YEŞİL ALANLAR
Yavaş yönetimi, belediye ihalelerini canlı yayınlama ve bütçe verilerini kamuoyuyla düzenli olarak paylaşma uygulamasını 2026 senesinde de kararlılıkla devam ettiriyor. Bunun yanı sıra, kent genelinde hayata geçirilen büyük ölçekli park ve rekreasyon projeleriyle Ankara’nın yeşil varlığı korunurken, kentsel estetiği ön plana çıkaran çevre düzenlemeleri hız kesmeden devam ediyor.