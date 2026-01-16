Son dönemde yaşanan tutuklamalar ve ekonomideki kriz, erken seçim çağrılarını da beraberinde getirdi. Anket şirketleri, olası bir erken seçimde partilerin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen siyasiler üzerinden anket düzenliyor.

Sosyal medyada ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını kamuoyuyla paylaşan MDRaporlar, HBS, Özdemir Araştırma, ALF ve Gündemar'ın verilerini paylaştı.

Dört anketin araştırma sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşı karşıya kalması gelmesi durumunda ortaya çıkan sonuçlar yer aldı.

Gündemar’ın yaptığı ankete göre Mansur Yavaş, yüzde 63.2 oy oranıyla Erdoğan’ı geride bıraktı. Yapılan ankette Erdoğan, yüzde 36.8 oy oranında kaldı.

Gündemar

Mansur Yavaş: Yüzde 63.2

Erdoğan: Yüzde 36.8.

Özdemir araştırmanın anketine göre ise, Mansur Yavaş, yüzde 53.8 oy oranı yakalarken, Erdoğan ise yüzde 46.2 oy oranında kaldı.

Özdemir araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 53.8

Erdoğan: Yüzde 46.2.

HBS araştırma şirketinin anketinde ise, Mansur Yavaş, Erdoğan’a yüzde 9 oranında fark atarak, olası bir senaryoda cumhurbaşkanı seçiliyor.

HBS araştırma

Mansur Yavaş: Yüzde 54.6

Erdoğan: Yüzde 45,4.

ALF araştırma

ALF araştırmanın anketinde ise, Yavaş, yüzde 55.8 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktı. Erdoğan ise, yüzde 44.2’de kaldı.

Mansur Yavaş: Yüzde 55.8

Erdoğan: Yüzde 44.2.