Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve Ankara teşkilatı, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Nezaket ziyareti olarak gerçekleştirilen görüşmede Ankara'nın sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Görüşme sonrası İdris Şahin, Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Şahin'in paylaşımı şöyle:

DEVA Partisi Ankara teşkilatımızla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a nezaket ziyaretinde bulunduk.

Nazik ev sahipliği ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.