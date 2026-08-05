DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve Ankara teşkilatı, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Nezaket ziyareti olarak gerçekleştirilen görüşmede Ankara'nın sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Mansur Yavaş, DEVA Partisi ile görüştü - Resim : 1

Görüşme sonrası İdris Şahin, Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Şahin'in paylaşımı şöyle:

DEVA Partisi Ankara teşkilatımızla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a nezaket ziyaretinde bulunduk.

Mansur Yavaş, DEVA Partisi ile görüştü - Resim : 2

Nazik ev sahipliği ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.