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Bükreş Belediye Başkanı Ciprian Ciucu’nun resmi davetlisi olarak Romanya'ya giden Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki gün boyunca çeşitli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, iki başkent arasında; toplu taşıma, trafik yönetimi, akıllı şehir uygulamaları, turizm ve dijital belediyecilik konuları ele alınacak.

Yavaş, ayrıca ziyaret kapsamında iki ülke işadamları arasında yatırım ve ticaret fırsatlarına yönelik işbirliği imkanlarının değerlendirileceği iş forumuna da katılacak.

Yavaş'ın ziyareti yaklaşık 30 yıl önce kardeş şehir olan Ankara ve Bükreş arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve somut ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.