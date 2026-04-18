CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde 'yolsuzluk' iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

"ARTIK BU OPERASYONLARI SEYREDEMEYİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'li belediyelere operasyonlara sert çıkarak "Artık bu operasyonları seyredemeyiz. Trol gruplarında belediye başkanlarımıza 'Sıra sana geldi' diye tehditvari konuşmalar yapılıyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ DÖNÜNCE..."

Genel Başkanımız İspanya'dan dönünce topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor." dedi.