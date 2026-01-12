Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki sokak köpeği Matmazel’in belediye görevlileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiaları sonrası ABB EGO Genel Müdürlüğü konu hakkında inceleme başlatmıştı.

Öte yandan İddiaya konu personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Matmazel’in darbedildiğinin tespit edildiğini ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla konu ile ilgili olan kişilerin iş akitlerinin feshedildiğini açıkladı.

MANSUR YAVAŞ TALİMAT VERDİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

“Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki “Matmazel” isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatılmıştı.

Ankara Barosu’nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel’in darp edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Yenimahalle’nin Demetevler semtinde, metro istasyonuna ısınmak için giren 15 yaşındaki Matmazel isimli köpek, belediye ekipleri tarafından kovalanırken yaşamını yitirmişti. Olayın görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olmuştu.