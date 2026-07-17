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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'daki yol açma faaliyetleri sırasında belediye kamyonunun freninde yaşanan arıza yüzünden acı bir trafik kazası gerçekleştiğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, meydana gelen kazada 2 belediye çalışanının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Yavaş, konuya ilişkin olarak sosyal medya X hesabından açıklama yaptı. Yavaş meydana gelen kazada 2 belediye personelinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

"Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.