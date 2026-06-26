Erken Cumhuriyet dönemi üzerine gerçekleştirdiği nitelikli araştırmalar ve titiz inceleme kitaplarıyla sadık bir okur kitlesi edinen tarihçi yazar Ümit Doğan, bu kez çok farklı bir kulvarda rüştünü ispat ediyor. Mayısta Destek Yayınları etiketiyle okura sunulan "Teşkilatın Gizli Kahramanı: 37 Numara", yazarın kariyerindeki ilk kurgusal yapıt olma özelliğini taşıyor. Toplam 272 sayfadan oluşan bu tarihi casusluk romanı, Milli Mücadele’nin perde arkasında yürütülen gizli istihbarat faaliyetlerini çarpıcı bir dille merkezine alıyor.

İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBUL’UN PUSLU DEKORU: HEDEF 1919

Eser, okurlarını Osmanlı İmparatorluğu'nun en sancılı dönemine, yani 1919 yılının işgal altındaki İstanbul'una doğru yolculuğa çıkarıyor. İngiliz işgal kuvvetlerinin baskısı altındaki payitahtta gelişen siyasi kırılmalar, yeraltı teşkilatlarının gizli operasyonları ve Anadolu topraklarında adım adım büyüyen direniş ruhu kitabın ana omurgasını oluşturuyor. Yazar, dönemin kaotik atmosferini, sokak çatışmalarını ve istihbarat savaşlarını adeta sinematografik bir anlatımla dijital bir çağın okuruna sunuyor.

İKİ ATEŞ ARASINDA BİR ÖMÜR: AŞK, SADAKAT VE İHANET

Anlatının odak noktasında yer alan Galip karakteri, sadece bir casusluk hikayesinin taşıyıcısı değil, aynı zamanda insani zaafların ve erdemlerin de aynası konumunda. Romanda, vatan mücadelesinin getirdiği ağır sorumluluklar ile aşk, sadakat ve ihanet sarmalı arasında sıkışıp kalan insanların psikolojik derinliği başarıyla işleniyor. İşgal altındaki şehrin gizemli sokakları, kozmopolit kahvehaneleri, korunaklı köşkleri ve arka kapı diplomasisinin döndüğü siyasi kulisler anlatının en güçlü yanlarını oluşturuyor.

"Milli Mücadele'nin perde arkasında kalmış, adı sanı duyulmamış isimsiz kahramanların ruhu bu romanda yeniden canlanıyor."



BİNLERCE GİZLİ RAPOR BU KİTAP İÇİN İNCELENDİ

Ümit Doğan’ı muadillerinden ayıran en büyük avantajı, hiç şüphesiz tarihçi kimliği. Yazarın uzun yıllar boyunca devlet arşivlerinde, resmi kayıtlarda ve gizli raporlarda yaptığı çalışmalar, bu romanın en büyük lojistik desteği olmuş. Tamamen gerçek belgelerden beslenerek inşa edilen bu kurgusal evren, edebi anlatı ile tarihsel gerçekliği aynı potada eriterek okuyucuya yüksek tempolu, ayakları yere basan ve sürükleyici bir macera vaat ediyor.

TARİH VE EDEBİYATI AYNI POTADA BULUŞTURUYOR

Teşkilatın Gizli Kahramanı: 37 Numara, yalnızca bir dönem romanı olmanın ötesinde; tarihsel gerçeklik ile edebi anlatıyı bir araya getiren bir eser olarak öne çıkıyor. Milli Mücadele'nin perde arkasındaki isimsiz kahramanlarını konu alan roman, tarihi olaylara ilgi duyan okurların yanı sıra sürükleyici casusluk romanlarını sevenlere de hitap ediyor.

📋 Kitap Künyesi ve Teknik Detaylar

Kitap Adı: Teşkilatın Gizli Kahramanı: 37 Numara

Yazar: Ümit Doğan

Alt Başlık: Bir Casusluk Romanı

Yayınevi: Destek Yayınları

Tür: Tarihi Roman / Casusluk

Sayfa Sayısı: 272



