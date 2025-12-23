Gizli servis denince akla ilk gelen şey giz oluyor ya…

Sonra bir bakıyorsun ortalıkta ipuçları geziniyor. İsimler fısıldanıyor, tarih aralıkları dolaşıyor, yöntem tartışılıyor, gazetecilere tesadüfen ulaşan kırıntılar çoğalıyor.

Herkes bir yere bakıyor; parmaklar çoğu kez MOSSAD’ı işaret ediyor. Kanıt mı? Mahkeme dosyasına girecek türden kesinlik zaten yok. Yine de zihinlerde bir hikâye kuruluyor; Yapan onlar galiba!

Kontrollü ifşa denilen yaklaşımdan söz ediyorum…

MOSSAD üstünden konuşuyorum çünkü popüler örnek hep oradan geliyor; yine de teknik, tek bir ülkeye ait bir imza sayılmaz.

Mantığı çok sade. Ortama yeterince iz bırak ama izlerin hukuki sorumluluk doğuracak netlikte olmasın. Hem korku üret, hem de resmî inkâr kapısını açık tut. Bir yandan biz karışmadık deme rahatlığı, öte yandan mesaj ulaştı hissi… Soğukkanlı bir iletişim operasyonu gibi.

Operasyon yalnızca hedefe yönelik bir eylem meselesi de sayılmaz. Asıl hedef kitle çoğu kez daha geniş; potansiyel rakipler, içerideki ağlar, dışarıdaki destekçiler, hatta karar vericiler. Eylemin kendisi bir cümle; sızdırılan detaylar o cümlenin noktalama işaretleri.

Kimi zaman başlıklar, kimi zaman kulisler, kimi zaman adı açıklanmayan kaynak kalıbı. Sonuçta konuşulan şey tek bir kişi olmaktan çıkıp bir dokunulabilirlik hissine dönüşüyor. Uzanırız, yakalarız, yaparız.

Sahada çalışanların diliyle anlatırsak psikolojik etki orada altın madeni. İnsan aklı belirsizlikten hiç hoşlanmaz. Net kanıt yoksa hayal gücü çalışır. Hayal gücü de çoğu kez gerçeğin önüne geçer. Tam da orada kontrollü ifşa belirsizliği yönetme sanatı olarak görülür. Dışarıdan bakınca sis var sanırsın; içeride sisin yoğunluğu bile ayarlı olabilir.

Tabii işin tehlikeli yanı var. Sahte iz, yanlış yönlendirme, kasıtlı sızıntı, rakibin kendi propagandası… Her seçenek masada. İstihbarat dünyası tek açıklama sevmiyor; hele medyanın hızlandığı çağda, hikâye yarışa girince, gerçek geride kalabiliyor. Sonra oturup kim yaptı tartışması bitmek bilmiyor.

Bazen de tam istenen sonuç çıkıyor; tartışma uzadıkça korku taze kalıyor.

Şimdiye dek söylediklerim bir senaryo gibi gelebilir. Yine de tarihe bakınca, iz bırakıp sahiplenmeme çizgisinin çeşitli ülkelerce kullanıldığını görmek pek zor sayılmaz.

Kimi operasyonlar yıllar sonra açılan arşivlerle netleşiyor, kimileri efsane olarak kalıyor. Bir operasyonun failini belirlemek teknik iz sürmekle bitmiyor; siyasi irade, diplomatik dengeler, uluslararası hukuk, iç politika… Hepsi dosyanın üstüne oturuyor.

Tam o esnada istihbarat analisti ve tarihçi Prof. Dr. Sherman Kent’in uyarısı aklıma geliyor; “İstihbari bir konu ne kadar iyi analiz edilirse edilsin siyasi karar alıcılar söz konusu analizlere yeterince güvenmemektedir.” Yani analist masada en sağlam tabloyu kursa bile o tabloyu okumaya niyeti olan bir karar verici şart. Analiz var, güven yoksa; veri var, irade yoksa; rapor var, cesaret yoksa… Sonuç kâğıtta kalıyor.

Kontrollü ifşa karar alıcılar üzerinde de baskı kuruyor. Bakın, olay çok net diyen sesler artınca, siyasetin refleksi hızlanıyor. Hız çoğu zaman hatayı çağırır. Acele karar, yanlış hedef, gereksiz tırmanma, iç kamuoyuna oynama… Üstüne herkes zaten biliyor havası eklenince, kanıta dayalı değerlendirme geri plana itiliyor. Ortada ispat standardı arayan az kalıyor.

Öte yandan resmî inkâr kapısı açık kalınca diplomasi nefes alıyor. Devletler bazen gerçeği biliyormuş gibi davranır, bazen bilmezden gelir. Çünkü açık suçlama demek, cevap verme zorunluluğu demek. Cevap verme zorunluluğu ise zincirleme hamle demek. Kontrollü ifşa işte o zinciri gevşeten bir mekanizmadır. Hepimiz anladık ama masaya koymadık.

Benim takıldığım yer ise şurası! Korku üretmek kısa vadede işe yarar; uzun vadede herkesin sinir uçları körelebilir. Sürekli her yerdeyiz mesajı, bir süre sonra ya alay konusu olur ya da herkesin paranoyasını büyütür. Paranoya büyüyünce kurumlar da kendi içine kapanır; her şeyi gizlemek ister; hesap verebilirlik erir. Sonra toplum bilgiye hasret kalır; boşluğu komplo teorileri doldurur.

Bir de medya tarafı var. Gazeteci için sızan bilgi caziptir. Okur için perde arkası daha da cazip. Tam da orada kontrollü ifşa, manşet ekonomisiyle el ele gidiyor. Kaynağa yakın bir isim dedi mi, herkes kulak kesiliyor. Oysa kaynak kimin yakınında, ne kadar yakın, niye konuşuyor… Soru çok, yanıt az.

Kent’in sözünü yeniden hatırlayın… Analiz ne kadar iyi olursa olsun, güven meselesi belirleyici. Bana kalırsa güven sorunu çift yönlü. Karar alıcı analiste güvenmiyor; analist de karar alıcının niyetine tam güvenemiyor. Arada kalan şey de kamu oluyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor ama elindeki malzeme yarım.

Son söz! Kontrollü ifşa bir ustalık gibi anlatılınca büyüleniyoruz. Oysa asıl mesele, sisin içinde soğukkanlı kalabilmek. İddia ile kanıtı ayırmak, duygu ile değerlendirmeyi karıştırmamak, herkes biliyor cümlesine teslim olmamak…

Zor, evet. Fakat başka türlü, başkalarının kurduğu hikâyelerin figüranı oluruz.