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Kaynak: AA

Fransa Manş Denizi ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İngiltere’ye ulaşmak amacıyla yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin sabah saatlerinde Boulogne-sur-Mer açıklarında motor arızası yaşadığı bildirildi.

Motorun arızalanmasının ardından teknede yangın çıkarken, can güvenliği endişesi yaşayan bazı düzensiz göçmenlerin denize atladığı aktarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Fransız ve İngiliz sahil güvenlik ekipleri, koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda teknedeki ve denizdeki toplam 157 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı.

Avrupa kıtası üzerinden İngiltere’ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış sürerken, Fransa ile İngiltere’nin son yıllarda düzensiz göçü önlemeye yönelik güvenlik tedbirlerini daha da artırdığı belirtiliyor.