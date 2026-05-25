Metal müzik grupları Manowar ile Haggard, İstanbul'da konser verecek. Alman senfonik metal grubu Haggard, 9 Ekim'de Ankara Milyon Event Hall'da, 10 Ekim'de İzmir SoldOut Mavibahçe'de ve 11 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.



Vera Müzik ve Freebird Agency organizasyonuyla Türkiye'ye gelen topluluk, Almanya'da 1989'da kuruldu.





Türkiye'de çok dinlenen metal gruplarından Haggard'ın konser biletleri, BuBilet'te satışta olacak.

Öte yandan, New York'ta 1980'de kurulan heavy metal grubu Manowar, 31 Temmuz 2027'de KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.



Grup, "Kings of Metal" albümünün tamamının yanı sıra sevilen birçok parçasını konserde seslendirecek. Grubun konserinin ön satışları bugün itibarıyla "bubilet.com.tr"den başladı.



"Heavy Metal'in Kralları" olarak tanınan grup, fantastik temalı şarkı sözleri, yüksek sesli sahne performansları ve "gerçek metal (true metal)" akımının öncülüğünü yapmalarıyla tanınıyor.