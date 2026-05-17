Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun 2026 yılını "yatırım yılı" ilan etmesinin ardından çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesine kazandırılan 376 yeni araç için Cumhuriyet Meydanı’nda tanıtım töreni düzenlendi. Törende yaklaşık 40 araçlık temsili sergi oluşturulurken, yatırımın büyüklüğü ve sahaya yansıyacak hizmet kapasitesi gözler önüne serildi.

Belediye, Manisalılara daha hızlı, güçlü ve etkin hizmet sunacaklarını belirterek araç filosuna 2 milyar 348 milyon 602 bin 74 liralık yatırımla 376 yeni araç ve iş makinesi ekledi.