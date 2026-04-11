Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sultan Camii’nin karşısındaki binanın dış cephesi özel bir çalışmayla yeniden tasarlandı. Mesir macunu saçımı geleneğinin sembol ismi Hafsa Sultan’ın tasvir edildiği mural çalışmanın bölgeye sanatsal değer katması hedeflendi.

Sadece binalar değil, şehrin dört bir yanındaki elektrik trafoları da Manisa’nın kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden tasarlandı. Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden Fatih Sultan Mehmet’in resimlerinin de yer aldığı çalışmalarla gri duvarlar canlı renklerle boyandı. Kent genelinde bayraklama ve süsleme çalışmaları devam ederken, 12 farklı ülkeden gelecek yabancı konuklar ve yerli turistler için estetik bir şehir kimliği oluşturuldu.

"ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sokaklarımıza sanatla renk katıyoruz. Manisa’mızın çehresini değiştirecek estetik dokunuşlara başladık. Şehrimizin duvarlarını ve trafolarını mural çalışmalarıyla süsleyerek, sokaklarımıza modern ve sanatsal bir kimlik kazandırıyoruz. Bu güzel hazırlıklar, 21-26 Nisan günlerinde kutlayacağımız 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali coşkusuyla birleşince Manisa’mız bambaşka bir havaya büründü. Şehrimizi güzelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.