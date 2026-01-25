Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Manisa Kurtuluş Müzesi, şehrin tarihsel belleğini canlı tutarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Cumhuriyet’in 102’nci yılı kapsamında açılan müze, kurtuluş dönemini belge, görsel ve canlandırmalar eşliğinde aktararak milli mücadele ruhunu yansıtıyor.

Manisa’nın yakın geçmişine ışık tutan ve kurtuluş mücadelesinin izlerini günümüze taşıyan Manisa Kurtuluş Müzesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği önemli bir kültür ve hafıza alanı olarak ziyaretçilere kapılarını açmayı sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan müze, Manisa’nın 1918-1923 yılları arasındaki işgal sürecini, Kuvayı Milliye hareketini ve kurtuluşun ardından başlayan yeniden yapılanma dönemini belge, görsel, panorama ve canlandırmalarla aktarıyor.

MİLLİ MÜCADELE HAFIZASI CANLI TUTULUYOR

Müze, Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal edilen Manisa’nın 3 yıl 3 ay 14 gün süren zorlu dönemine tanıklık ediyor. Bu süreçte halkın kurtuluş amacıyla kenetlenmesi, işgal güçlerinin geri çekilirken şehri planlı şekilde tahrip etmesi ve Türk ordusunun zaferi sonrasında Manisa’nın yeniden inşa süreci ziyaretçilere sunuluyor. Felaket günlerinin isimsiz kahramanlarını unutturmamayı hedefleyen müze; hayatlarını, ailelerini ve çocuklarını bağımsızlık ideali uğruna riske atan halkın mücadelesini, yaşanan tüm acı ve zorluklara rağmen umudun hiç kaybolmadığı bir anlatımla yansıtıyor.

ULUSLARARASI MİMARLIK ÇEVRELERİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Manisa Kurtuluş Müzesi, yalnızca tarihsel içeriğiyle değil, mimari tasarımıyla da öne çıkıyor. Son dönemde dünyaca tanınmış mimarlık dergilerinde yer alan müze, uluslararası alanda da dikkat çekti. Binlerce takipçiye sahip sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklerle geniş kitlelere ulaşan müze, hem Türkiye’de hem de yurt dışında ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Manisa’nın kurtuluş mücadelesini tüm yönleriyle ele alan Manisa Kurtuluş Müzesi, tarih bilincini güçlendirmek ve ortak hafızayı diri tutmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.